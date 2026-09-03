Teledyne Technologies Aktie 1004743 / US8793601050
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Teledyne Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teledyne Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Teledyne Technologies-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Teledyne Technologies-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 109.27 USD wert. Bei einem Teledyne Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.152 Teledyne Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’549.19 USD, da sich der Wert eines Teledyne Technologies-Anteils am 02.09.2026 auf 606.36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 454.92 Prozent angezogen.
Teledyne Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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