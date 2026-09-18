Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Target-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Target-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 69.23 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 144.446 Target-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Target-Aktie auf 159.83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’086.81 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 130.87 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Target belief sich zuletzt auf 70.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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