Target Aktie 1036943 / US87612E1064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Target-Investment?
|
02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Target-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Target-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Target-Anteile bei 106.69 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Target-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.373 Target-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 1’468.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 156.70 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 46.87 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Target einen Börsenwert von 71.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Target Corp.
|
02.10.26
|Target Aktie News: Target am Freitagabend billiger (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Target Aktie News: Target am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel hätte eine Investition in Target von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Target-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Target von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Target Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.