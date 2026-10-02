S&P 500-Wert Target-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Target von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Target-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Target-Anteile bei 106.69 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Target-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.373 Target-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 1’468.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 156.70 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 46.87 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Target einen Börsenwert von 71.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch