|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dividendenveränderung
|
12.11.2026 16:36:19
S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tapestry-Anleger freuen
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Tapestry-Dividendenauszahlung aus.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Tapestry am 11.11.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1.60 USD vereinbart. Damit wurde die Tapestry-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 14.29 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt Tapestry 326.10 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 8.95 Prozent.
Ausschüttungsrendite im Fokus
Am Tag der Hauptversammlung ging der Tapestry-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 133.34 USD aus dem Geschäft. Die Tapestry-Aktie verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1.10 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1.61 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Tapestry via New York 367.70 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 388.67 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Tapestry
Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.85 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.39 Prozent zulegen.
Hauptdaten von Tapestry
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Tapestry steht aktuell bei 26.606 Mrd. USD. Tapestry besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20.09. Im Jahr 2026 erzielte Tapestry einen Umsatz von 8.004 Mrd.USD sowie ein EPS von 7.27 USD.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tapestry
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500-Börsianer nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|NYSE-Handel S&P 500-Anleger ergreifen nachmittags die Flucht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 am Mittag tief in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: Tapestry stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.11.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Tapestry
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.