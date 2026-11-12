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Dividendenveränderung 12.11.2026 16:36:19

S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tapestry-Anleger freuen

S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tapestry-Anleger freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Tapestry-Dividendenauszahlung aus.

Tapestry
112.19 CHF 2.34%
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Tapestry am 11.11.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1.60 USD vereinbart. Damit wurde die Tapestry-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 14.29 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt Tapestry 326.10 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 8.95 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der Tapestry-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 133.34 USD aus dem Geschäft. Die Tapestry-Aktie verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1.10 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1.61 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Tapestry via New York 367.70 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 388.67 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Tapestry

Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.85 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.39 Prozent zulegen.

Hauptdaten von Tapestry

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Tapestry steht aktuell bei 26.606 Mrd. USD. Tapestry besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20.09. Im Jahr 2026 erzielte Tapestry einen Umsatz von 8.004 Mrd.USD sowie ein EPS von 7.27 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com
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