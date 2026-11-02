S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Tapestry-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tapestry-Papier bei 109.82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.911 Tapestry-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 105.89 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 30.10.2026 auf 116.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.89 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Tapestry belief sich zuletzt auf 23.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch