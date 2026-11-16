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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Tapestry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Tapestry-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45.59 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hat, hat nun 219.346 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 29’043.65 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 13.11.2026 auf 132.41 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 190.44 Prozent vermehrt.
Am Markt war Tapestry jüngst 25.98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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