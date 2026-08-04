S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine T Rowe Price Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit T Rowe Price Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 209.83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.766 T Rowe Price Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 113.51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 540.96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45.90 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von T Rowe Price Group bezifferte sich zuletzt auf 23.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch