T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T Rowe Price Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in T Rowe Price Group-Aktien gewesen.
T Rowe Price Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die T Rowe Price Group-Aktie bei 96.33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.038 T Rowe Price Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 103.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 100.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.91 Prozent gesteigert.
T Rowe Price Group wurde am Markt mit 21.55 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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