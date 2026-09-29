S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der T Rowe Price Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der T Rowe Price Group-Aktie betrug an diesem Tag 201.90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die T Rowe Price Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.495 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 51.42 USD, da sich der Wert eines T Rowe Price Group-Anteils am 28.09.2026 auf 103.81 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48.58 Prozent verringert.

Der Börsenwert von T Rowe Price Group belief sich zuletzt auf 22.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch