T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert T Rowe Price Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in T Rowe Price Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in T Rowe Price Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das T Rowe Price Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren T Rowe Price Group-Anteile an diesem Tag 68.84 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.453 T Rowe Price Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 159.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109.78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 59.47 Prozent.
Insgesamt war T Rowe Price Group zuletzt 23.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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