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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in T-Mobile US-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 1 Jahr wurden T-Mobile US-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 215.01 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die T-Mobile US-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.651 T-Mobile US-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 688.71 USD, da sich der Wert einer T-Mobile US-Aktie am 28.10.2026 auf 148.08 USD belief. Das entspricht einem Minus von 31.13 Prozent.
Jüngst verzeichnete T-Mobile US eine Marktkapitalisierung von 159.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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