S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden T-Mobile US-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 215.01 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die T-Mobile US-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.651 T-Mobile US-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 688.71 USD, da sich der Wert einer T-Mobile US-Aktie am 28.10.2026 auf 148.08 USD belief. Das entspricht einem Minus von 31.13 Prozent.

Jüngst verzeichnete T-Mobile US eine Marktkapitalisierung von 159.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch