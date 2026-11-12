S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingebracht

Am 12.11.2021 wurde die T-Mobile US-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren T-Mobile US-Anteile an diesem Tag 118.24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das T-Mobile US-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.846 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der T-Mobile US-Aktie auf 172.16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145.60 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 45.60 Prozent.

T-Mobile US war somit zuletzt am Markt 179.02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch