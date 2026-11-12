|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|T-Mobile US-Anlage
|
12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen T-Mobile US-Investment verdienen können.
Am 12.11.2021 wurde die T-Mobile US-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren T-Mobile US-Anteile an diesem Tag 118.24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das T-Mobile US-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.846 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der T-Mobile US-Aktie auf 172.16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145.60 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 45.60 Prozent.
T-Mobile US war somit zuletzt am Markt 179.02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
12.11.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagabend in Rot (finanzen.ch)
|
12.11.26
|T-Mobile US Aktie News: Anleger greifen bei T-Mobile US am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Deutlicher Rückschlag am Donnerstagnachmittag für den NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
T-Mobile US am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.