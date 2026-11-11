S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Sysco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77.57 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 12.892 Sysco-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’000.77 USD, da sich der Wert eines Sysco-Papiers am 10.11.2026 auf 77.63 USD belief. Mit einer Performance von +0.08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Sysco eine Marktkapitalisierung von 38.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch