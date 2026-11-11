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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sysco-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Sysco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77.57 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 12.892 Sysco-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’000.77 USD, da sich der Wert eines Sysco-Papiers am 10.11.2026 auf 77.63 USD belief. Mit einer Performance von +0.08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Sysco eine Marktkapitalisierung von 38.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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