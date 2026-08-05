S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.08.2025 wurden Sysco-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79.25 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sysco-Aktie investiert, befänden sich nun 126.183 Sysco-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (82.79 USD), wäre die Investition nun 10’446.69 USD wert. Mit einer Performance von +4.47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Sysco eine Börsenbewertung in Höhe von 40.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch