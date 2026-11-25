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|Profitables Sysco-Investment?
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Sysco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Sysco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sysco-Anteile bei 75.91 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.317 Sysco-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Sysco-Papiers auf 80.22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.68 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5.68 Prozent.
Alle Sysco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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