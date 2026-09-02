Sysco Aktie 975351 / US8718291078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Sysco-Investition?
|
02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Sysco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Sysco-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80.55 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Sysco-Aktie investierten, hätten nun 1.241 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Sysco-Papiers auf 82.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101.94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.94 Prozent.
Alle Sysco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sysco Corp.
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sysco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Sysco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sysco von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sysco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Sysco Corp.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.