S&P 500-Wert Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sysco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Sysco-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80.55 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Sysco-Aktie investierten, hätten nun 1.241 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Sysco-Papiers auf 82.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101.94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.94 Prozent.

Alle Sysco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch