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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synchrony Financial von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Synchrony Financial-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Synchrony Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 28.22 USD. Bei einem Synchrony Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.436 Synchrony Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Synchrony Financial-Papiers auf 74.07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’624.73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 162.47 Prozent.
Der Synchrony Financial-Wert an der Börse wurde auf 23.30 Mrd. USD beziffert. Das Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs eines Synchrony Financial-Anteils lag damals bei 17.17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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