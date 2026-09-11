Synchrony Financial Aktie 23967617 / US87165B1035
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synchrony Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Synchrony Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Synchrony Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Synchrony Financial-Papier 26.93 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synchrony Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 371.333 Synchrony Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Synchrony Financial-Papiere wären am 10.09.2026 28’013.37 USD wert, da der Schlussstand 75.44 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180.13 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Synchrony Financial belief sich jüngst auf 25.17 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Synchrony Financial-Anteils fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Die Synchrony Financial-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 17.17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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