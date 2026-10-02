Synchrony Financial Aktie 23967617 / US87165B1035
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Synchrony Financial-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Synchrony Financial-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 49.91 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Synchrony Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 200.361 Synchrony Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 71.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’327.79 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43.28 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Synchrony Financial eine Marktkapitalisierung von 23.13 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Synchrony Financial-Aktie fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs eines Synchrony Financial-Anteils lag damals bei 17.17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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