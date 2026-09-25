S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Synchrony Financial-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Synchrony Financial-Aktie bei 31.43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31.817 Synchrony Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 71.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’276.49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 127.65 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Synchrony Financial bezifferte sich zuletzt auf 23.02 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Synchrony Financial-Papiere an der Börse NYSE war der 31.07.2014. Damals wurde der erste Kurs der Synchrony Financial-Aktie bei 17.17 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch