S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Synchrony Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Synchrony Financial-Anteile an diesem Tag 31.98 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Synchrony Financial-Aktie investiert hat, hat nun 3.127 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 79.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 249.94 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 149.94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Synchrony Financial bezifferte sich zuletzt auf 25.95 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Synchrony Financial-Aktie fand am 31.07.2014 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs der Synchrony Financial-Aktie lag damals bei 17.17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch