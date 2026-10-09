Synchrony Financial Aktie 23967617 / US87165B1035
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Synchrony Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Synchrony Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Synchrony Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26.67 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Synchrony Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.750 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Synchrony Financial-Aktie auf 73.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 276.42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 176.42 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Synchrony Financial betrug jüngst 23.34 Mrd. USD. Die Synchrony Financial-Aktie wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Synchrony Financial-Papiers auf 17.17 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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