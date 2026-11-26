Super Micro Computer-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.83 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 304.599 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’100.21 USD, da sich der Wert einer Super Micro Computer-Aktie am 25.11.2026 auf 23.31 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.00 Prozent verringert.

Super Micro Computer wurde am Markt mit 14.93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch