S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Super Micro Computer-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46.79 USD. Bei einem Super Micro Computer-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.372 Super Micro Computer-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 30.32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 648.00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35.20 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Super Micro Computer betrug jüngst 20.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch