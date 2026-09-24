S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die Super Micro Computer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2.35 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investierten, hätten nun 4’257.131 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 176’415.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41.44 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1’664.15 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Super Micro Computer bezifferte sich zuletzt auf 27.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch