Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Super Micro Computer-Investment verlieren können.
Das Super Micro Computer-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Super Micro Computer-Papier bei 40.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 249.377 Super Micro Computer-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 37.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’226.93 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 7.73 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Super Micro Computer einen Börsenwert von 24.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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