S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Super Micro Computer-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3.73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 268.456 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’892.62 USD, da sich der Wert einer Super Micro Computer-Aktie am 16.09.2026 auf 36.85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 889.26 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Super Micro Computer einen Börsenwert von 23.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch