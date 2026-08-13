Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Super Micro Computer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Super Micro Computer-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25.44 USD. Bei einem Super Micro Computer-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 393.035 Super Micro Computer-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’782.06 USD, da sich der Wert einer Super Micro Computer-Aktie am 12.08.2026 auf 37.61 USD belief. Damit wäre die Investition um 47.82 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Super Micro Computer belief sich zuletzt auf 20.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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