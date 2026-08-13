S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Super Micro Computer-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25.44 USD. Bei einem Super Micro Computer-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 393.035 Super Micro Computer-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’782.06 USD, da sich der Wert einer Super Micro Computer-Aktie am 12.08.2026 auf 37.61 USD belief. Damit wäre die Investition um 47.82 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Super Micro Computer belief sich zuletzt auf 20.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch