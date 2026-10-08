Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Super Micro Computer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Super Micro Computer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28.97 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 34.522 Super Micro Computer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 44.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’551.42 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 55.14 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Super Micro Computer belief sich zuletzt auf 28.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Super Micro Computer am 08.10.2026
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