Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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08.06.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stryker von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Stryker-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Stryker-Papier statt. Der Schlusskurs der Stryker-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 383.89 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Stryker-Aktie investierten, hätten nun 26.049 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 305.66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7’962.18 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 7’962.18 USD, was einer negativen Performance von 20.38 Prozent entspricht.
Alle Stryker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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