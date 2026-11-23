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|Lukrative Stryker-Investition?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stryker-Investment von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in Stryker-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Das Stryker-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Stryker-Aktie bei 368.27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.154 Stryker-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 310.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’417.74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.82 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Stryker eine Marktkapitalisierung von 117.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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