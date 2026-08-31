Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren Stryker-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Stryker-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 391.41 USD. Bei einem Stryker-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.549 Stryker-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 8’448.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 330.69 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.51 Prozent verringert.
Der Marktwert von Stryker betrug jüngst 126.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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