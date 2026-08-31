S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor einem Jahr gekostet

Stryker-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 391.41 USD. Bei einem Stryker-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.549 Stryker-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 8’448.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 330.69 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.51 Prozent verringert.

Der Marktwert von Stryker betrug jüngst 126.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch