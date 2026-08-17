Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Stryker-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Stryker-Aktie Investoren gebracht.
Stryker-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Stryker-Papier bei 267.58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.374 Stryker-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 126.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 339.21 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +26.77 Prozent.
Stryker war somit zuletzt am Markt 130.19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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