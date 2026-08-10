S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Stryker-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 283.01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Stryker-Papier investiert hätte, hätte er nun 35.334 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Stryker-Papiers auf 339.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’979.44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19.79 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Stryker einen Börsenwert von 129.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch