Stryker Aktie 974330 / US8636671013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Stryker-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Stryker-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 283.01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Stryker-Papier investiert hätte, hätte er nun 35.334 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Stryker-Papiers auf 339.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’979.44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19.79 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Stryker einen Börsenwert von 129.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stryker Corp.
|
16:02
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stryker von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mittags stärker (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Ausblick: Stryker legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stryker von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
20.07.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Stryker Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.