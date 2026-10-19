Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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|Lukrativer Stryker-Einstieg?
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Stryker-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Stryker-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Stryker-Aktie betrug an diesem Tag 114.33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.875 Stryker-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 294.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 257.73 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 157.73 Prozent.
Stryker wurde am Markt mit 113.01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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