STERIS Aktie 47027903 / IE00BFY8C754
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05.08.2026 10:02:26
S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STERIS von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen STERIS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das STERIS-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren STERIS-Anteile an diesem Tag 215.53 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.640 STERIS-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 232.85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’080.36 USD wert. Das entspricht einem Plus von 8.04 Prozent.
Der Marktwert von STERIS betrug jüngst 22.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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