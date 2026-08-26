S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STERIS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit STERIS-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 226.40 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.417 STERIS-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’044.35 USD, da sich der Wert eines STERIS-Papiers am 25.08.2026 auf 236.44 USD belief. Mit einer Performance von +4.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von STERIS bezifferte sich zuletzt auf 23.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch