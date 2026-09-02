STERIS Aktie 47027903 / IE00BFY8C754
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02.09.2026 10:02:14
S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STERIS von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STERIS-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden STERIS-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das STERIS-Papier bei 218.07 USD. Bei einem STERIS-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45.857 STERIS-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des STERIS-Papiers auf 229.65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’531.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.31 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete STERIS eine Marktkapitalisierung von 22.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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