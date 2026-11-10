S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel hätte eine Investition in State Street von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2023 wurden State Street-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67.60 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die State Street-Aktie investiert hat, hat nun 1.479 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 252.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 170.88 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 152.78 Prozent gleich.

Der Marktwert von State Street betrug jüngst 44.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch