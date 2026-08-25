State Street Aktie 627419 / US8574771031
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen State Street-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der State Street-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das State Street-Papier bei 92.00 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die State Street-Aktie investierten, hätten nun 10.870 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 2’075.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190.92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107.52 Prozent angezogen.
State Street war somit zuletzt am Markt 51.49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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