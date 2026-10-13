S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit State Street-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 64.28 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die State Street-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 155.569 State Street-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 174.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’213.75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 172.14 Prozent angezogen.

State Street wurde am Markt mit 48.10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch