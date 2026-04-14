State Street Aktie 627419 / US8574771031
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14.04.2026 16:02:23
S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen State Street-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem State Street-Papier statt. Zum Handelsende stand das State Street-Papier an diesem Tag bei 60.08 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die State Street-Aktie investierten, hätten nun 1.664 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 141.62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 235.72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +135.72 Prozent.
Am Markt war State Street jüngst 38.99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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