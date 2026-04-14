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State Street Aktie 627419 / US8574771031

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State Street-Investition 14.04.2026 16:02:23

S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen State Street-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

State Street
109.93 CHF 0.98%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem State Street-Papier statt. Zum Handelsende stand das State Street-Papier an diesem Tag bei 60.08 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die State Street-Aktie investierten, hätten nun 1.664 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 141.62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 235.72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +135.72 Prozent.

Am Markt war State Street jüngst 38.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’730.07 19.77 BI2SBU
Short 14’038.69 13.55 SV5BGU
Short 14’535.60 8.94 SEFB2U
SMI-Kurs: 13’239.09 14.04.2026 15:59:02
Long 12’658.76 19.62 SYTBRU
Long 12’357.11 13.55 S9AB6U
Long 11’863.61 8.97 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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