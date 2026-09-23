Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Stanley Black Decker-Investment
|
23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor 10 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Stanley Black Decker-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Stanley Black Decker-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 120.92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.827 Stanley Black Decker-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stanley Black Decker-Aktie auf 92.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76.19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23.81 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Stanley Black Decker betrug jüngst 13.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stanley Black & Decker Inc
Analysen zu Stanley Black & Decker Inc
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.