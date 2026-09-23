S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Stanley Black Decker-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 120.92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.827 Stanley Black Decker-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stanley Black Decker-Aktie auf 92.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76.19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23.81 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von Stanley Black Decker betrug jüngst 13.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch