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|Rentable Stanley Black Decker-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Stanley Black Decker-Aktie Anlegern gebracht.
Die Stanley Black Decker-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 88.87 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Stanley Black Decker-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.125 Stanley Black Decker-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 117.72 USD, da sich der Wert eines Stanley Black Decker-Anteils am 03.11.2026 auf 104.62 USD belief. Mit einer Performance von +17.72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Stanley Black Decker eine Marktkapitalisierung von 16.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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