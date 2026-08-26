S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stanley Black Decker von vor 10 Jahren verloren

Stanley Black Decker-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Stanley Black Decker-Anteile bei 122.75 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Stanley Black Decker-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81.466 Stanley Black Decker-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’021.18 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 25.08.2026 auf 98.46 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 19.79 Prozent.

Der Börsenwert von Stanley Black Decker belief sich jüngst auf 14.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch