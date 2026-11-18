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|Lohnende Stanley Black Decker-Investition?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stanley Black Decker-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Stanley Black Decker-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 10 Jahren wurde das Stanley Black Decker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Stanley Black Decker-Aktie bei 121.56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 82.264 Stanley Black Decker-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (108.81 USD), wäre das Investment nun 8’951.14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.49 Prozent verringert.
Alle Stanley Black Decker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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