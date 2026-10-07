Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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|Stanley Black Decker-Investition im Blick
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Stanley Black Decker-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Stanley Black Decker-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Stanley Black Decker-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 78.18 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hat, hat nun 127.910 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 11’510.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.99 USD belief. Mit einer Performance von +15.11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Stanley Black Decker belief sich jüngst auf 13.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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