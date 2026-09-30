Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Stanley Black Decker-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Stanley Black Decker-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74.33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.454 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’194.54 USD, da sich der Wert einer Stanley Black Decker-Aktie am 29.09.2026 auf 88.79 USD belief. Mit einer Performance von +19.45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Stanley Black Decker eine Marktkapitalisierung von 13.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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