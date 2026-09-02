S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Stanley Black Decker-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Stanley Black Decker-Anteile betrug an diesem Tag 71.72 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Stanley Black Decker-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.394 Stanley Black Decker-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131.78 USD, da sich der Wert eines Stanley Black Decker-Papiers am 01.09.2026 auf 94.51 USD belief. Damit wäre die Investition 31.78 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Stanley Black Decker einen Börsenwert von 14.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch