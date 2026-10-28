S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Stanley Black Decker-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Stanley Black Decker-Papier an diesem Tag 71.88 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139.121 Stanley Black Decker-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Stanley Black Decker-Aktie auf 99.32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’817.47 USD wert. Damit wäre die Investition 38.17 Prozent mehr wert.

Am Markt war Stanley Black Decker jüngst 15.02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch