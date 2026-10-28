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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Stanley Black Decker-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Stanley Black Decker-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Stanley Black Decker-Papier an diesem Tag 71.88 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139.121 Stanley Black Decker-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Stanley Black Decker-Aktie auf 99.32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’817.47 USD wert. Damit wäre die Investition 38.17 Prozent mehr wert.
Am Markt war Stanley Black Decker jüngst 15.02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stanley Black & Decker Inc
Analysen zu Stanley Black & Decker Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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